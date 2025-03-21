Більшості союзників доведеться збільшити витрати на оборону до більш ніж 3% ВВП.

НАТО планує попросити європейських союзників і Канаду збільшити свої запаси зброї і техніки приблизно на 30% у найближчі кілька років, повідомив високопоставлений представник альянсу. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що нові цілі щодо військового потенціалу країн НАТО, які оновлять ті, що були встановлені до початку війни в Україні, наразі обговорюють із метою ухвалити їх на початку червня, коли міністри оборони країн альянсу зберуться в Брюсселі.

Досягнення нових рівнів потребуватиме значних фінансових зусиль від більшості європейських союзників і Канади, тоді як витрати США не зміняться, додають чиновники.

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"НАТО реагує на зростаючу загрозу з боку Росії, а також на прагнення президента Дональда Трампа перекласти більшу частину тягаря з оборони зі США на інші країни альянсу", - ідеться в статті.

За словами одного з чиновників, загалом за секторами нові цілі вимагатимуть збільшення обсягу обладнання на 30%. Досягнення цих нових цілей, на реалізацію яких знадобиться від 5 до 15 років, призведуть до того, що армії Європи і Канади стануть набагато сильнішими і будуть менше залежати від США, зазначив високопоставлений чиновник НАТО.

Важливо, що США здебільшого зможуть досягти нових цілей за допомогою вже наявного в них обладнання. Однак більшості союзників доведеться збільшити витрати на оборону до більш ніж 3% ВВП - рівень, який, як очікується, лідери країн НАТО встановлять як новий цільовий показник витрат, коли зберуться на саміт НАТО в Гаазі наприкінці червня.

П'ять основних сфер, на які буде спрямована увага в наступному періоді, - це системи ППО, вогневі засоби глибокого ураження, логістика, системи зв'язку та інформації та маневрені можливості на суші. Ці напрямки будуть підкріплені збільшенням запасів зброї та запасних частин. Системи ППО було особливо виділено як сферу, що потребує більшої уваги від усіх союзників, включно зі США.

"Навіть якщо Європа нарощуватиме свій потенціал, США залишаться важливою опорою, особливо в таких галузях, як розвідка і рекогносцировка, логістика, атомні підводні човни", - додали аналітики.

Збільшення витрат на оборону в НАТО

Велика Британія планує найбільше збільшення витрат на оборону з часів Холодної війни. Лондон хоче вийти на рівень у 2,5% ВВП до 2027 року з перспективою збільшення до 3% надалі. Про такі наміри повідомив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер напередодні своєї поїздки до Сполучених Штатів Америки. Як він зазначив, такий крок робиться для того, щоб запропонувати Європі більшу підтримку на тлі переговорів США з Росією.

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