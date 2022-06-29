Країни-члени Альянсу визначили Китай викликом для своїх інтересів та цінностей.

НАТО схвалив нову Стратегічну концепцію Альянсу, у якій вперше визначив свою політику щодо Китаю. Країну визначили викликом для інтересів та цінностей військового блоку.

Про це йдеться у тексті ухваленої лідерами Альянсу Стратегічної концепції.

"Заявлені Китайською Народною Республікою (КНР) амбіції та політика примусу кидають виклик нашим інтересам, безпеці та цінностям. КНР використовує широкий спектр політичних, економічних та військових інструментів для збільшення своєї глобальної присутності та проєктування сили" - йдеться у тексті рішення.

У минулій Стратегічній концепції НАТО, ухваленій у 2010 року, про Китай взагалі згадували. Тепер Альянс визнає, що зловмисні гібридні та кібероперації КНР, а також його конфронтаційна риторика і дезінформація, націлені на союзників та Альянс, підривають безпеку Альянсу. Стратегічне зближення Китаю та РФ також в НАТО вважають загрозою.

"Зростання стратегічного зближення між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією та їхні взаємно підкріплювальні спроби підірвати міжнародний порядок підривають наші цінності та інтереси", - йдеться у тексті.

НАТО наголошує, що не прагне конфронтації з Китаєм, але працюватиме над "вирішенням системної проблеми, яку КНР кидає безпеці союзників, і щоб забезпечити міцну здатність НАТО гарантувати оборону та безпеку союзників".

Раніше лідери країн-членів Організації Північноатланчтиного договору (НАТО) у новій Стратегічній концепції визнали, що Росія становить пряму загрозу безпеці Альянсу.

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