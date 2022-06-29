Росія прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії.

Лідери країн-членів Організації Північноатланчтиного договору (НАТО) у новій Стратегічній концепції визнали, що Росія становить пряму загрозу безпеці Альянсу.

Про це у мікроблозі Twitter повідомив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг.

"Лідери НАТО щойно узгодили нашу нову Стратегічну концепцію, програму для нашого Альянсу у більш конкурентному світі", - наголосив Столтенберг.

При цьому, у новому документі сказано, що "Російська Федерація є найбільш значною і прямою загрозою безпеці союзників і миру та стабільності в євроатлантичному регіоні".

Зокрема, сказано, що Росія прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії.

Як повідомляв УНІАН, у своєму виступі-зверненні на саміті НАТО у Мадриді президент Володимир Зеленський закликав знайти Україні місце у спільному безпековому просторі.

Президент України наполягає, що на східному флангу НАТО не повинно бути "сірої" зони.

Також він зазначив, що Росію потрібно ізолювати, вона не має бути в тих міжнародних структурах, які сама ж хоче знищити.

Вас також можуть зацікавити новини: