Приблизно 30 літаків постійно перебувають в небі і забезпечують патрулювання.

Більше літаків-винищувачів, розвідувальних літаків та літаків підтримки розмістило НАТО на сході Альянсу, після вторгнення Росії до України.

Про це повідомила речниця Альянсу Оана Лунгеску.

"НАТО розмістило безпрецедентний набір літаків: винищувачів, літаків розвідки та підтримки", - написала вона у Твіттері.

Приблизно 30 літаків постійно перебувають в небі і забезпечують патрулювання. Такі дії, за задумом Альянсу, мають стримати будь-яку потренційну агресію проти союзників.

"Іспанські винищувачі охороняють повітряний простір Литви, а французькі літаки розвідки сканують небо, поки американські бомбардувальники тренуються з повітряними силами Альянсу", - йдеться в повідомленні.

Раніше Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявив, що якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їхньої безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.

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