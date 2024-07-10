Формулювання проєкту може змінитися до того, як остаточну версію буде опубліковано в четвер.

Лідери НАТО мають намір виступити з найрізкішою заявою в історії альянсу, закликаючи Китай до припинення військової підтримки Росії, кажуть люди, знайомі з цим питанням, на тлі ознак того, що Пекін розробляє ударний безпілотник для війни з Україною.

НАТО назве Китай "вирішальним фактором, що сприяє" війні Росії проти України, згідно з останнім проектом комюніке, яке буде опубліковано наприкінці триденного саміту альянсу і з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

У проєкті детально описуються поставки Китаєм матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти зброї, обладнання та сировина, які слугують сировиною для російського оборонного сектору.

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За словами джерел, США поінформували союзників по НАТО про підтримку Китаю напередодні саміту в рамках зусиль зі зміцнення спільної стурбованості щодо зростаючого оборонного партнерства. У проєкті документа йдеться про те, що Китай створює "системні виклики євроатлантичній безпеці", зокрема за допомогою кібердіяльності та дезінформації, а також розвитку свого потенціалу протидії космічному простору.

Формулювання проекту може змінитися до того, як остаточну версію буде опубліковано в четвер. Документ Стратегічної концепції НАТО на 2022 рік уперше офіційно назвав Пекін "системним викликом", замінивши попередній документ, у якому Китай не згадувався.

Війна в Україні - як Китай допомагає РФ

Офіційні особи США заявили, що Китай утримується від прямих поставок зброї та артилерії, що може сигналізувати про безпрецедентну ескалацію і майже напевно спровокує більш рішучі дії - такі як санкції - проти другої за величиною економіки світу.

Проте європейські столиці були стривожені повідомленнями цього місяця про те, щокитайські та російські компанії розробляють ударний дрон, аналогічний іранській моделі, розгорнутій в Україні.

Натиск з боку НАТО демонструє зростаючий консенсус між США та їхніми партнерами в тому, що Пекін становить загрозу не тільки в Азії, а й для європейської безпеки через свою підтримку Росії. Останніми роками європейські столиці від Берліна до Лондона, Праги і Вільнюса посилили свою позицію щодо Китаю.

У квітні агентство Bloomberg також повідомило, що Пекін надає Росії супутникові знімки для військових цілей, мікроелектроніку і верстати для танків, а також низку технологій, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва.

Ще в травні колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс спровокував сварку з Вашингтоном, коли припустив, що Китай працює над наданням Росії летальної допомоги. Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що на сьогодні США не бачили, щоб Китай постачав зброю безпосередньо Росії.

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