Занепокоєння тим, що "сьогоднішня Україна може стати Східною Азією завтра", спонукає більше союзників США шукати шляхи стримування Китаю.

Коли лідери НАТО зустрінуться у Вашингтоні у вівторок, на порядку денному домінуватимуть Україна, Росія та європейські військові витрати. Але над їхнім самітом нависає країна, далека від території альянсу, про яку НАТО навіть не згадувала до п’яти років тому - Китай. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що сьогодні Пекін займає все більшу роль на порядку денному 32 членів Організації Північноатлантичного договору та їхніх близьких союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Китай допомагає Росії вести війну проти України. Уряди країн НАТО звинуватили Китай у причетності до шпигунства, кібератак і кампаній з дезінформації на своїх кордонах. І Китай використав свої економічні сили, щоб покарати європейські країни, які підтримують Тайвань. НАТО у своєму комюніке саміту планує розкритикувати Китай за підтримку вторгнення Росії в Україну, заявили дипломати альянсу", - зазначають автори. Відео дня

Видання нагадує слова прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди перед голосуванням у Палаті представників США щодо затвердження 61 мільярда доларів на військову підтримку Києва. Той підкреслив, що "сьогоднішня Україна може бути Східною Азією завтра", і закликав США продовжувати працювати як в Україні, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Одним із небагатьох пунктів згоди між президентом Байденом і його суперником на листопадових виборах Дональдом Трампом є те, що Китай становить серйозну безпеку та економічну загрозу для США та їхніх союзників", - резюмує ЗМІ.

Відносини Китаю та РФ - останні новини

Днями видання Bloomberg повідомило, що Китай розробляє ударні безпілотники для Росії. За даними журналістів, дрон аналогічний іранському "шахеду".

При цьому китайські дрони ще не використовувалися проти України.

Щоправда, раніше з'явилась інформація, що Китай відправив до Росії дронів на понад $12 мільйонів з початку великої війни.