Російський опозиціонер Олексій Навальний провів розслідування і дізнався прізвища співробітників ФСБ, які отруїли його.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у російського опозиціонера Олексія Навального «манія величі і манія переслідування», а інформації про його отруєння немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пєсков сказав журналістам.

«Я, напевно, трохи зловживатиму і дозволю собі висловити особисту точку зору, яку я зазвичай не висловлюю, бо не маю на це права. Тут трохи зловживатиму. Загалом можна, звичайно, сказати, що у хворого спостерігається яскраво виражена манія переслідування. Можна також чітко встановити певні прояви манії величі, бо, як кажуть, він себе навіть порівнює з Ісусом. Ну і в іншому, звичайно, вже прояви за Фрейдом - така зацикленість на гульфіковой зоні власній й таке інше. Так, напевно, і потрібно ставитися до цього», - зазначив Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи, як і раніше, в Кремлі спростовують свою причетність до отруєння Навального, Пєсков сказав: «З яким отруєнням? Ні Кремль, ні хтось інший не може говорити однозначно про якесь отруєнні. Ми неодноразово говорили, що не маємо можливості отримати необхідну для розгляду інформацію від наших візаві в Берліні, від медиків у «Шаріте» і медиків, які працюють в лабораторіях в Берліні, Швеції і у Франції».

За його словами, в такій ситуації «ми не можемо говорити про отруєння».

При цьому прес-секретар президента Росії впевнений, що розслідування Навального не можуть дискредитувати ФСБ РФ, і спецслужба вже прокоментувала це.

«Це спроба дискредитації, але, безумовно, подібні спроби не можуть дискредитувати Федеральну службу безпеки. Федеральна служба безпеки за конституцією виконує дуже важливу роль, захищаючи нас з вами від тероризму, екстремізму, різних смертельних небезпек, і, безумовно, грає цю роль дуже добре і дуже ефективно», - додав він.

Отруєння Навального: всі подробиці

20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська до німецької клініки Charite.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини групи "Новачок" у крові, сечі і на шкірі Навального. Факт отруєння політика "Новачком" також підтвердили інші експерти.

10 вересня Навальний вийшов з коми.

1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння "Новачком" стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися до Росії.

21 грудня Навальний заявив, що подзвонив своєму передбачуваному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і опублікував відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.

Навальний зателефонував йому під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева і попросив його прояснити, що "пішло не так" з отруєнням у Томську.

У розмові офіцер ФСБ назвав операцію добре спланованою і пояснив невдачу збігом обставин. Він упевнений, що Навальний не вижив би, якби пілот не здійснив екстрену посадку в Омську, а лікарі швидкої допомоги не ввели б йому протиотруту.

У ФСБ заявили, що розслідування Навального про нібито причетність співробітників спецслужби до його отруєння є провокацією.

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Автор: Роман Цимбалюк