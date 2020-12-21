Олексій Навальний подзвонив ФСБшнику під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева і попросив його прояснити, що "пішло не так" із отруєнням.

Російський опозиціонер Олексій Навальний подзвонив своєму ймовірному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і опублікував відео розмови з ним.

Розшифровку розмови Навального з Кудрявцевим опублікувало видання The Insider.

За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, у якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.

Російський опозиціонер зазначив, що за допомогою "найпростішої програми, якими користуються телефонні пранкери", він приховав свій номер і замість нього підставив спеціальний номер комутатора, з якого співробітники ФСБ здійснювали один одному дзвінки.

Навальний подзвонив йому під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева і попросив його прояснити, що "пішло не так" з отруєнням в Томську.

У розмові офіцер ФСБ назвав операцію добре спланованою і пояснив невдачу збігом обставин. Він упевнений, що Навальний не вижив би, якби пілот не здійснив екстрену посадку в Омську, а лікарі швидкої допомоги не ввели б йому протиотруту.

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Кудрявцев також згадав інших учасників отруєння: свого начальника Станіслава Макшакова (вченого-токсиколога, фахівця з "Новачка"), Івана Осипова та Олексія Александрова. При цьому Кудрявцев нічого не чув про Володимира Паняєва. Це може вказувати на те, що той швидше за все був одним із супроводжуючих операцію офіцерів і не брав повноцінної участі в ній.

Кудрявцев уточнив, що отруту нанесли на внутрішню частину трусів російського опозиціонера. Після його госпіталізації в Омську коробку з речами Навального віддали співробітникам ФСБ, які потім були оброблені, щоб видалити сліди отрути. Особливу увагу при очищенні було приділено швам на внутрішній стороні трусів.

Кудрявцев також назвав прізвище ще одного співробітника ФСБ, який брав участь в операції - Василя Калашнікова. За даними The Insider, Калашніков є експертом в області виявлення метаболітів нервово-паралітичних агентів в біологічних зразках. Дані білінгу показали, що після того, як Навальний впав у кому, йому дзвонив Станіслав Макшаков, якого автори розслідування про отруєння називали керівником групи.

Навальний опублікував ще одну розмову, в якій його співрозмовником є якийсь "Михайло" - за словами Кудрявцева, він видав йому одяг для очищення. The Insider пише, що це - Михайло Євдокимов, начальник регіонального управління ФСБ по боротьбі з тероризмом. Він відмовився детально обговорювати з Навальним операцію по незашифрованій телефонній лінії, але підтвердив, що передавав Кудрявцеву одяг політика.

Навального отруїли: що відомо

Навальному стало погано в літаку, на якому той летів із Томська до Москви. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська. У штабі Навального припускають, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай.

Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня. Нині він перебуває в німецькій клініці. 24 серпня у Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.

2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" у крові, сечі та на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

Європейські політики неодноразово закликали Росію розслідувати факт отруєння Навального.

4 вересня посли всіх 30 держав-членів НАТО на екстреному засіданні виступили з вимогою провести міжнародне розслідування у зв'язку отруєнням Навального.

Що таке отрута "Новачок"

"Новачок" - це група фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії. Радянський Союз вів його розробки в 1970-і й 1980-і роки.

До групи "Новачок" належить більше сотні різних за структурою отруйних речовин. Найнебезпечнішими з них вважаються "Новачок-5" і "Новачок-7". Вони в вісім разів перевершують по токсичності газ VX - найбільш отруйна з усіх штучно синтезованих людиною речовин.

"Новачок" вражає нервову систему, в результаті чого жертва отруєння не може дихати і відчуває дуже сильні болі.

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Автор: УНІАН