Напередодні Навальний прилетів до Москви, де його одразу затримали.

Ще за радянських часів у Росії існувала практика боротьби з політичними опонентами шляхом їх висилки за кордон. Тому повернення батьківщину Олексія Навального є прогнозованим, оскільки він є російським політиком, який опонує діючій владі.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловив російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза-молодший.

"Ще Андропов вважав, що найбільш ефективний метод боротьби з дисидентами - це не посадки, а висилка за кордон, як свого часу вислали Солженіцина, потім Буковського, а потім поставили на потік. Для мене не було сумнівів, що Олексій повернеться, як тільки він вийшов з коми, мені почали дзвонити з питаннями, я сказав, що він повернеться. Тут для мене немає ні сенсації, ні новини. Російський політик може бути російським тільки в Росії", - сказав він.

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Опозиціонер пояснив, що намагання видавити опозиціонерів з країни є звичною практикою для російської влади.

"Можу говорити з власного досвіду: для мене було справою принципу повернутися в Росію після отруєнь у 2015 та 2017 років роках. Як і Андропов, який є кумиром Путіна, Путін теж вважає, що найбільш ефективний спосіб - змушувати опозиціонерів виїжджати за кордон. Ходорковському свого часу теж натякали, що краще залишитися в Америці, Нємцову, коли був в Ізраїлі на лікуванні, теж йшли сигнали, що він буде притягнутий як організатор по "болотній справі", Навальному теж натякали. Вони тільки й хочуть, щоб всі, хто виступає проти влади, поїхали та сиділи де-небудь. Вони нічого не доб'ються", - сказав він.

Примітно, що в ці хвилини в Москві відбувається суд над Навальним, який влаштували прямо у відділку поліції.

Навальний повернувся в Росію: хронологія

17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся з Німеччини до Москви.

Літак з ним повинен був сісти в аеропорту "Внуково", куди стягнули силовиків і з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в "Шереметьєво".

На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські і зажадали пройти з ним. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.

За кілька хвилин до затримання Навальний заявив, що правий і нічого не боїться.

Політичні лідери різних країн і міжнародні правозахисні організації вже зажадали від влади РФ звільнити опозиціонера.

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Автор: Юрій Годован