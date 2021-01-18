Адвокату повідомили про це за кілька хвилин до початку засідання.

Судове засідання, на якому Олексію Навальному оберуть запобіжний захід, проводиться прямо у відділі поліції в московських Хімках.

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Про це повідомляє "Медуза", посилаючись на його адвоката Ольгу Михайлову. Суд мав початися о 12:30 мск, Михайловій повідомили про це за кілька хвилин до цього часу. Фактично засідання розпочалося кількома хвилинами пізніше.

Глава мережі штабів Навального. Леонід Волков опублікував у соцмережах фото повідомлення про суд.

Затримання Навального в Росії

Напередодні Олексій Навальний повернувся в РФ з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою "Новачок".

Літак з ним мав сісти в аеропорту "Внукове", куди стягнули силовиків і з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в «Шереметьєво».

На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські і затребували пройти з ними. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.

За кілька хвилин до затримання Навальний заявив, що з ним правда і він нічого не боїться.

На затримання Навального гостро відреагували лідери низки країн і міжнародні організації.

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Автор: Дмитро Захаров