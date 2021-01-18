Як у Москві судять Навального / фото REUTERS

Судове засідання, на якому Олексію Навальному оберуть запобіжний захід, проводиться прямо у відділі поліції в московських Хімках.

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Про це повідомляє "Медуза", посилаючись на його адвоката Ольгу Михайлову. Суд мав початися о 12:30 мск, Михайловій повідомили про це за кілька хвилин до цього часу. Фактично засідання розпочалося кількома хвилинами пізніше.

Глава мережі штабів Навального. Леонід Волков опублікував у соцмережах фото повідомлення про суд. 

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Затримання Навального в Росії

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Автор: Дмитро Захаров