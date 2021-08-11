Наразі опозиціонер відбуває термін у колонії в місті Покров Володимирської області.

Слідком РФ висунув політв'язню Олексію Навальному звинувачення у створенні "некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян".

Про це повідомляється на сайті відомства. Звинувачення висунуті за ч.2 ст. 239 КК РФ.

"За даними слідства, Навальний створив некомерційну організацію, що виконує функції іноземного агента, - "Фонд боротьби з корупцією" (рішенням Московського міського суду визнана екстремістською і ліквідована на території Російської Федерації). У період з 2011 року Навальний спільно з Іваном Ждановим, Леонідом Волковим та іншими особами керував нею. Діяльність Фонду була пов'язана зі спонуканням громадян до вчинення протиправних дій", - йдеться в повідомленні Слідкому.

Стверджується, що Навальний з соратниками поширювали в мережі заклики до участі громадян у неузгоджених мітингах у січні поточного року.

Зараз Навальний відбуває термін в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. Його засудили у так званій справі "Ів Роше", яка була відкрита проти нього ще в 2012 році. У рамках цієї справи його визнали винним у шахрайстві та відмиванні грошей.

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Арешт і вирок у справі Олексія Навального

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння "новачком" влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 року на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Автор: Дмитро Захаров