Влада США вже давно вважала Гренландію вкрай важливою для своєї оборони, пояснив аналітик Данського королівського оборонного коледжу в Копенгагені Марк Якобсен.
"Це геостратегічно важливо для захисту національної безпеки США від російських ракет. Найкоротший шлях для російських ракет у бік США - через Північний полюс, через Гренландію", сказав Якобсен Голосу Америки.
При цьому останніми роками російська влада інвестувала великі гроші у арктичну військову присутність. Зокрема на найпівнічнішій авіабазі РФ Нагурське на північному узбережжі Сибіру є ядерні стратегічні бомбардувальники, ракети та системи спостереження.
Російські атомні підводні човни патрулюють арктичні моря, тоді як все більший флот атомних криголамів поширює вплив Кремля на весь регіон.
"Загроза є, особливо з боку російської військової потужності в цьому регіоні. І країни НАТО зараз рухаються до збільшення своєї спроможності", – сказав Йон Рахбек-Клемменсен з Королівського оборонного коледжу Данії.
При цьому, військовий потенціал самої Данії в Гренландії складається з чотирьох застарілих військово-морських патрульних кораблів, літака спостереження та патрулів на собачих упряжках.
Тепер Копенгаген оголосив про плани інвестувати в нові безпілотники для спостереження, два нові кораблі та додатковий персонал, а також модернізувати наявну авіабазу для розміщення винищувачів F-35. Точну вартість ще не визначено, але уряд заявив, що витратить щонайменше $1,5 млрд. Міністр оборони Троелс Лунд Поульсен визнав, що уряд не інвестував у безпеку Гренландії тривалий час.
За словами Якобсена, Данія сподівається, що оновлення підуть на "задоволення вимог Америки щодо посилення спостереження за Гренландією".
Трамп і Гренландія
21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що США повинні придбати Гренландію з міркувань міжнародної безпеки, згадавши про загрози з боку РФ та Китаю. Трамп додав, що Данія не здатна забезпечити належний контроль над територією.