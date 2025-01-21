Данія не здатна забезпечити належний контроль над цією територією, зазначив американський президент.

Президент США Дональд Трамп заявив, що США повинні придбати Гренландію з міркувань міжнародної безпеки, згадавши про загрози з боку Росії та Китаю.

Про це Трамп заявив, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті Білого дому під час підписання низки виконавчих указів у свій перший день на посаді, пише Politico. Трамп зазначив, що Данія не здатна забезпечити належний контроль над територією.

"Гренландія - чудове місце. Нам це потрібно для міжнародної безпеки. Я впевнений, що Данія поступиться, адже їм бракує ресурсів для підтримки цієї території", - заявив Трамп.

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Він додав: "Гренландія потрібна не лише нам, вона важлива для міжнародної безпеки. Російські човни, китайські військові кораблі - вони всюди, а Данія не може це контролювати".

Трамп неодноразово підкреслював необхідність придбання Гренландії, називаючи це "абсолютною потребою" для США, і не виключав можливості використання військової сили.

Ці заяви спричинили хвилю обурення в Данії та Гренландії. Лідери обох територій наголосили, що Гренландія не може бути предметом захоплення.

Багата на корисні копалини Гренландія має стратегічне значення для безпеки та торгівлі, особливо в умовах зростання інтересу світових держав до Арктики. На острові також розташована військова база США.

Хоча Трамп не згадав Гренландію у своїй інавгураційній промові, він продовжує приділяти цьому питанню увагу. Президент також зазначив, що його старший син, Дональд Трамп-молодший, відвідав острів на початку місяця, назвавши цей візит частиною спроб налагодити зв’язки.

"Люди Гренландії незадоволені Данією. Вони, здається, позитивно ставляться до нас", - сказав Трамп. "Наші представники, включаючи мого сина, були там два тижні тому, і, схоже, ми їм подобаємося. Подивимось, що буде далі".

Трамп хоче отримати контроль над Гренландією - що варто знати

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп висловив претензії на Гренландію. Він заявив, що острів необхідний Штатам для "цілей національної безпеки і свободи в усьому світі".

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде пізніше відповів, що острів не продається і не буде продаватися. Він заявив, що жителі Гренландії не повинні програти довгу боротьбу за свободу.

Заяви Трампа викликали невдоволення в Данії, яка має контроль над островом. Проте син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший здійснив приватний візит до Гренландії. За його словами, жителі острова зустріли американців оплесками.

Республіканець Майкл Волц, якого Трамп призначив радником з питань національної безпеки, пояснив, навіщо США Гренландія. Він натякнув, що Вашингтон хоче отримати доступ до природних ресурсів і "критичних" мінералів острова.

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