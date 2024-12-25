Громадян країни-агресорки найбільше вразив напад ЗСУ на Курську область.

Найважливішою подією 2024 року для росіян стала так звана "Курська операція" ЗСУ. Про це свідчать результати опитування російського "Левада-центру".

За даними соціологів, 35% росіян вважають найважливішою подією року саме напад ЗСУ на Курську область. При цьому 31% відповіли, що такою подією стали вибори президента Росії, стільки ж висмловилися "за" теракт у Крокус Сіті Холл у Москві, трохи менше (30%) - "за" також удар ракетою "Орєшнік" по Дніпру (30%).

"Також називали вибори президента США (21%), зростання відсоткової ставки, зростання цін, тарифів ЖКГ, курсу долара (21%), атаки безпілотників на територію Росії (18%)", - йдеться у статті.

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З-поміж інших важливих для росіян подій вігурували:

саміт БРІКС (16%);

продовження СВО (13%);

виступи Путіна (13%);

війна в Сирії (12%);

уповільнення Ютуб (11%);

стихійні лиха, повені, пожежі, холоди (10%);

посилення перевірок мігрантів, міграційного законодавства (10%),

успіхи на СВО (10 %);

конфлікт на Близькому Сході (10%), антикорупційні скандали у Міністерстві оборони (10%).

Загалом рік, що минає, росіяни оцінюють як "середній" – 65% (+24% порівняно з 2020 роком). Майже рівні частки опитаних говорять про рік, що минає, як про "поганий" – 18% і "хороший" – 17%.

Останні новини про росіян

Відома російська блогерка Вікторія Боня підтримала Усика в бою проти британця Тайсона Ф'юрі. Зокрема, вона написала, що Усик захистив свій пояс, і "це гідно поваги".

Емоції Боні не розділили росіяни. На неї полилася хвиля хейту в мережі після підтримки Усика. Так, директорка російської Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна заявила, що дії блогерки – це "плювок в бік Росії".

Крім того, жительки країни-агресорки повідомили в прокуратуру про дії блогерки. Тепер на неї чекає перевірка на факт спонсорування ЗСУ.

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