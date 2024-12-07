За дві доби перед наступальними діями він об'їздив усі підрозділи.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що командування Сил оборони ретельно готувалось до проведення операції у Курській області. Зокрема, генерали враховували досвід попередніх наступів на фронті.

"Ми прораховували різні варіанти розвитку подій. Було у нас мінімальне та максимальне завдання. Звичайно, ми врахували досвід ведення Харківської операції (у 2022 році - ред.). Це не перебільшення, ми дійсно враховували цей досвід, з урахуванням того, що й місцевість була схожа", - зазначив генерал у документальному фільмі про Курську операцію, який транслювали в ефірі телемарафону.

За словами Сирського, за дві доби перед наступальними діями він об'їздив усі підрозділи, роз'яснив цілі та побажав українським захисникам успіху. Він додав, що перед початком атаки вмотивованість особового складу була дуже високою.

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Як розповів головнокомандувач, росіяни ретельно готували свою територію до оборони. Так, на Курщині була потужна оборонна лінія, включно з мінними полями різної конфігурації.

"І головне - на основних напрямках, доступних для наступу наших військ, було влаштовано добре підготовлені оборонні споруди", - поділився Сирський.

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Раніше військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов поділився, що українські військові в Донецькій області близькі до втрати відразу п'яти міст.

Водночас здатність РФ перевершити Україну в артилерійських обстрілах на фронті суттєво знизилась та становить лише 1,5 російського снаряда на кожен український, випущений у відповідь.

За просування українською територією цієї осені окупаційна армія платила втратами близько 53 солдатів за кожен квадратний кілометр.

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