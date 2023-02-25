У протесті очікується участь прихильників вкрай лівих і правих рухів.

Громадяни Німеччини збираються влаштувати в Берліні акцію протесту в суботу, 25 лютого. Їх мета — домогтися мирних переговорів між Україною і Росією і припинення поставок зброї для ЗСУ. Німецькі політики вже розкритикували цей захід.

Проти "ходи за мир", а саме так називається акція протесту, висловився міністр економіки ФРН Роберт Хабек в коментарі телеканалу ARD. За його словами, організатори "намагаються продати як мир те, що імперіалістичний диктатор нав'язує Європі". За словами чиновника, закінчення війни хоче кожен, хто знаходиться в своєму розумі. Однак ідеї, які просуваються на протесті — "це не мир, а химера". Якщо слідувати ініціативам організаторів заходу, то "Путін отримає запрошення напасти на інші країни".

Голова фракції соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) в Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що підтримує прагнення громадян до мирних переговорів, але не схвалює ідеї, які просуваються на мітингу. За його словами, було б добре "чіткіше розмежувати" захід і радикальні рухи. Однак Мютценіх підтримує ідею дипломатичного завершення війни. Він стверджує, що частина населення Німеччини теж хотіла б "більшої орієнтації на мирні переговори".

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Виконавчий секретар фракції соціал-демократів у Бундестазі Катя Маст розкритикувала дії організаторів. За її словами, Захід грає на руку російській пропаганді. Прокремлівські ЗМІ обов'язково використають фотографії та відео з мітингу в своїх цілях.

Співголова Лівої партії Жанін Вісслер заявила, що не збирається брати участь в "ході за мир", тому що приєднається до іншої акції. Її також турбують заклики приходити на протест у правих колах.

Канцлер ФРН Олаф Шольц в недавньому телеінтерв'ю ZDF прокоментував потенційні переговори. За його словами, поки для них немає можливості: "Ми повинні розуміти, що російський президент в даний час приймає тільки одну форму переговорів, яка полягає в тому, що [Україна] беззастережно капітулює, і він досягає всіх своїх цілей".

"Мирна хода" в Берліні: основні подробиці

На початку лютого депутат Бундестагу від лівої партії Сара Вагенкнехт і поборниця прав жінок Аліса Шварцер опублікували на сайті change.org петицію під назвою "маніфест за мир". За останні десять днів вона набрала 600 тисяч підписів.

Як заявила Шварцер виданню dpa, війна не повинна тривати довше: "Що заважає нам почати переговори зараз, а не чекати ще три роки?"

Ініціатива активісток піддалася миттєвій критиці, тому що тези в петиції нехтували правом українців на захист своєї території. Журналісти Die Welt взагалі назвали петицію "інструкцією з капітуляції".

У відповідь на "маніфест за мир" було опубліковано пропозицію не переставати допомагати Києву. Цю петицію підписало багато німецьких політиків, наприклад, голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн і член комітету Бундестагу з міжнародних справ Родеріх Кізеветтер.

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