Понад 60% респондентів вважають, що федеральний уряд має наростити зусилля у сприянні дипломатичному завершенню війни.

Переважна частина населення Німеччини виступає за переговори України та Росії. Німці вважають, що їх федеральний уряд повинен докладати більше зусиль для сприяння дипломатичному завершенню війни.

Про це свідчать результати свіжого соціологічного опитування, яке провів Інститут онлайн-опитувань на замовлення видання Spiegel. За більш активне просування переговорів з боку влади ФРН висловилися 63% респондентів. Проти підштовхування до пошуків дипломатичного рішення виступив 21% опитаних.

Однак жителі Німеччини не хочуть, щоб мирна угода була підписана будь-якою ціною. З усіх респондентів 42% вважають справедливим відновлення кордонів України до анексії Криму в 2014 році. Ще 33% виступають за повернення нашою державою територій до повномасштабного вторгнення. І тільки 22% респондентів вважають, що Україна повинна здатися, і тоді війна скоріше закінчиться.

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Позиція щодо війни у жителів західних і східних регіонів сильно відрізняється. Другі активніше виступають за мирні переговори і проти поставок зброї Україні. А перші дотримуються протилежної думки.

Серед політичних партій найсильніше боротьбу України підтримують "Зелені" та їхні прихильники. Вони вважають перемогу Росії у війні найтривожнішим сценарієм.

Допомога Україні від Німеччини: актуальна інформація

На річницю повномасштабного вторгнення Берлін оголосив про постачання Києву 4 додаткових танків Leopard 2A6. Завдяки цьому ФРН разом з Португалією і Швецією сформує для ЗСУ один танковий батальйон з 31 одиницею техніки.

Водночас з'явилася інформація, що Німеччина разом із союзниками підштовхувала президента Володимира Зеленського до переговорів з Росією. За даними видання The Wall Street Journal, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц на тристоронній зустрічі в Парижі переконували голову України в необхідності дипломатичного рішення. Мовляв, настане момент, коли доведеться його укласти.

Журналісти WSJ також повідомили, що Британія, Франція і Німеччина запропонували Україні більш широкий доступ до передової військової техніки, зброї та боєприпасів для оборони після завершення війни. Це має підштовхнути Київ до переговорів і зміцнити довіру союзників до України. А Москва завдяки цій ініціативі зрозуміє, що не зможе домогтися своїх військових цілей.

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