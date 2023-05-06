Відео з дивною фігурою в чорному балахоні і з косою в дверях Вестмінстерського абатства подивилися вже мільйони людей.

Під час церемонії коронації короля Великобританії Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві люди помітили дивну фігуру в чорному балахоні і з косою.

Відрізок відео, на якому зображений моторошний гість, опублікував один з користувачів Twitter з питанням: "Хто-небудь ще помітив Похмурого Женця в Вестмінстерському абатстві?" Відео моментально поширилося в мережі, зараз кількість переглядів перевищила кілька мільйонів. Похмурий Жнець (англ. Grim Reaper) відомий як персоніфікована фігура смерті.

У коментарях до відео багато користувачів запевняють, що також бачили цього персонажа. Деякі з них жартують, що це стане їх найулюбленішим моментом коронації.

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Водночас, як зазначає видання Mirror, королівська родина визнала ситуацію жахливою, зазначивши, що "це поганий знак".

Коронація Чарльза III

Сьогодні у Великобританії в Вестмінстерському абатстві пройшла коронація Чарльза III. На церемонії були присутні представники багатьох країн світу. Україну представляли перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Чарльза ІІІ проголосили королем Великої Британії 10 вересня минулого року після смерті його матері, королеви Єлизавети II.