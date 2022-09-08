Принц Чарльз повинен провести свою першу аудієнцію у прем'єр-міністра і офіційно підписати план похорону.

Новим королем Великобританії після смерті Єлизавети II став 73-річний принц Чарльз, але до офіційної коронації нового монарха можуть пройти місяці.

За протоколом, який почав діяти з моменту смерті Єлизавети II, Чарльз повинен провести свою першу аудієнцію у прем'єр-міністра і офіційно підписати план похорону. Також очікується, що він виступить зі зверненням до нації.

Завтра вранці в Сент-Джеймсському палаці збереться рада для офіційного проголошення нового короля. Воно буде зачитано публічно з балкона Сент-Джеймського палацу.

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На другий день труну з тілом королеви відправлять з Балморала в собор Святого Джайлса - там пройде урочиста служба, на якій будуть присутні члени королівської сім'ї.

Потім король повинен летіти в Единбург - на церемонію передачі ключів. Також у нього буде аудієнція з першим міністром Шотландії і зустріч з шотландським парламентом.

Після цього він відправиться в Північну Ірландію, щоб отримати послання зі співчуттями в замку Хіллсборо і відвідати собор Святої Анни в Белфасті.

На п'ятий день труну покійної королеви доставлять в Вестмінстер-Хол, там вона буде перебувати протягом п'яти днів. Він буде відкритий для бажаючих попрощатися з королевою 23 години на добу.

А тим часом король відправиться в Уельс, щоб бути присутнім на службі в соборі Лландафф в Кардіффі, відвідає валлійський парламент і проведе аудієнцію з першим міністром Уельсу, потім повернеться до Лондона.

Передбачається, що похорони королеви пройдуть у Вестмінстерському абатстві на 10 день. Спочатку труну перенесуть з Вестмінстер-холу в Вестмінстерське абатство, після годинної служби похоронна процесія відправиться в Гайд-парк, а звідти - в Віндзорський замок. Після служби в каплиці Святого Георгія труну Єлизавети помістять в королівський склеп.

Як писав УНІАН, сьогодні, 8 вересня, на 97-му році пішла з життя Королева Великобританії і королівств Співдружності Єлизавета II.

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", – сповістила королівська родина.

9 вересня 2015 року королева стала монархом, який правив найдовше в історії Великобританії. І після цього вона пробула на престолі ще без 1 дня 7 років. УНІАН розповів, яким було життя королеви, що керувала державою 70 років, і якою була її позиція щодо України.

Над Букінгемським палацом приспущено національний прапор Великобританії. У країні оголошено 10-денну жалобу.

Очікується, що церемонія офіційного проголошення Чарльза королем Великобританії пройде в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, щойно це буде можливо.