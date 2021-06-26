Крім Дуке на борту вертольоту перебували також міністр оборони та міністр внутрішніх справ.

Президент Колумбії Іван Дуке заявив про обстріл свого вертольоту, коли він перебував на борту. Унаслідок нападу в корпусі транспорту залишилися сліди від куль.

Про це пише NYT.

Крім Дуке на борту вертольоту перебували також міністр оборони та міністр внутрішніх справ. Жертв чи поранених немає. Влада не сказала, хто, на їхню думку, може бути причетний до атаки, яка сталась неподалік кордону з Венесуелою.

Дуке назвав обстріл «боягузливим» та заявив, що продовжить боротьбу з обігом наркотиків, тероризмом й організованою злочинністю.

Уряд Колумбії протягом кількох десятиліть бореться з наркокартелями, воєнізованими угрупуваннями й іншими кримінальними елементами. Мирна угода, підписана у 2016 році попередником Дуке з найбільшим повстанським угрупуванням, не зупинила насильство у деяких регіонах країни, особливо у сільських районах.

Напад у п’ятницю стався, коли Дуке летів у прикордонне місто Кукута в неспокійному районі Кататумбо, де процвітає незаконний бізнес з виготовлення кокаїну. Деякі з наркокартелів нині перебувають у сусідній Венесуелі, уряд якої до них ставиться лояльніше.

Критики Дуке стверджують, що він зробив недостатньо для зупинення розправи наркокартелями над суспільними діячами.

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Автор: Яна Ставська