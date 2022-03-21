Момент смерті Путіна стане "цілющим" - війна закінчиться, стверджує журналіст.

Російський публіцист Олександр Невзоров заявив про одне бажання, яке зараз об'єднує все людство. Вперше за 80 років весь світ хоче лише одного - смерті Путіна.

Про це Невзоров розповів в ході свого виступу в Тель-Авіві (Ізраїль). Ролик з його промовою вже розміщений на YouTube.

"Мільйони людей прокидаються і тицяють пальцями у свої гаджети, дзвонять в надії, що вони побачать заголовки газет - "Путін мертвий". Вони не бачать цього. Притому, що бажання побачити ці два слова, всього-на-всього два слова, зараз настільки велике і настільки непереможне у всього цивілізованого людства, що ми можемо тільки констатувати, що, на жаль, думки й емоції вони не матеріалізуються", - розповів Невзоров.

Як зазначив публіцист, попри бажання всього світу Путін в порядку. Попри всі біди, які він завдає Україні, він все одно ще живий.

"Ця істота відчуває себе чудово. Більш того, у нього ідеальний, як висловився його прес-секретар Пєсков, емоційний стан, стабільний. Такий, як і повинен бути у людини, за наказом якого вбили тисячі людей, і загинули вже десятки тисяч, знесені міста, знесені діти, розірвані навпіл дідусі-бабусі. А у нього ідеально-стабільний стан...",- сказав Невзоров.

За словами журналіста, він дуже злий на те, що зараз його роль - говорити правду. Невзоров зазначає, що він вже "занадто старий" для всього цього, але доля знову втягнула його в такі обставини.

Мільйони й сотні мільйонів людей прокидаються з надією на смерть Путіна, вказав він. Це повномасштабна війна, за словами Невзорова, є війною однієї людини. Вона не викликана якимись територіальними суперечками, ворожнечею або релігією.

"Нічого цього немає. Є тільки маніакальщина, конспірологія, безумство", - вказав Невзоров.

Публіцист зазначив, що не знає, як саме помре Путіна. Його можуть вбити люди з його ж оточення, він може закінчити як Бен Ладен.

"Але цей момент буде цілющим, важливим і гранично бажаним... І це вибір Путіна. В ту секунду, коли ці слова перестануть бути просто словами, все закінчується. Повертаються на бази винищувачі, глухнуть двигуни танків. Відкриваються люки, звідки вилазять здивовані морди рязанських хлопчаків з піднятими руками... У цю секунду закінчується той озноб, в якому всі змушені жити", - заявив Невзоров.

За словами журналіста, війна закінчиться в разі смерті Путіна. Адже причина того, що зараз відбувається, вказав Невзоров, у хворій конспірології та історичній безграмотності однієї людини.

Будучи підлітком Путін ввібрав "патетику про нацистів", вказав Невзоров. А якби він вірив в інопланетян і захоплювався цією темою, то зараз би всі пропагандисти РФ "завивали" про марсіан, які нібито забрали всю владу в Києві.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Невзоров назвав хворе місце Путіна.

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