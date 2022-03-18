Олександр Невзоров заявив, що після своєї заяви йому доведеться тікати з Росії.

Російський журналіст Олександр Невзоров написав у Telegram-каналі пост, в якому розповів правду про війну в Україні.

За його словами, кілька тижнів росЗМІ розповідали росіянам про "успіхи" їхньої армії на війні з Україною, приховуючи те, що відбувається насправді. А про масштабні втрати пропагандисти і зовсім не згадували.

Зараз же його, ймовірно, замучила совість, і він вирішив розкрити всю правду, попри те, що після цього йому доведеться покинути РФ.

"Я більше не можу мовчати. Зараз у Маріуполі відбувається тероризм. Наша армія скинула величезну бомбу на драматичний театр, де ховалися більше тисячі мирних жителів. Просто вдумайтеся в цю цифру. На всіх джерелах ми говорили: "Хол театру повністю забитий мирними жителями, яких стережуть 12 бойовиків полку "Азов". А через день ми скидаємо на нього 500-кілограмову бомбу. Можна подивитися десятки фотографій з повітря, де написано "Тут діти". У мене тільки одне питання: хіба це звільнення, коли ми вбиваємо сотні цивільних, щоб ліквідувати десяток солдатів?",- написав Невзоров.

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