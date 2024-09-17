Щоб кредит ЄС міг бути виділений до кінця 2024 року для майбутніх виплат траншів, пропозиції необхідно ухвалити до кінця жовтня.

Європейський Союз готується виділити Україні до 40 млрд євро нових кредитів до кінця року, незалежно від участі США після того, як план G7 щодо використання заморожених російських активів для допомоги Києву зазнав невдачі. Про це пише Financial Times.

За словами трьох осіб, які брали участь у переговорах, односторонні дії відбуваються на тлі занепокоєння Брюсселя тим, що Угорщина завадить блоку надати гарантії, необхідні США для участі в схемі заморожених активів. Уряд Віктора Орбана, найбільш проросійського лідера ЄС, намагався відкласти рішення щодо схеми заморожених активів до президентських виборів у США 5 листопада.

Але Брюссель має розпочати роботу над будь-якою альтернативою протягом наступних кількох тижнів, оскільки такий крок спиратиметься на повноваження, які закінчуються наприкінці року. Кошти будуть призначені для підтримки фінансової стабільності України, яка, за даними Києва та МВФ, стикається з дефіцитом фінансування у розмірі 38 млрд доларів у 2025 році.

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Згідно з проектом законодавчої пропозиції, з яким ознайомилося FT, ЄС виділить Україні "невизначену кількість мільярдів доларів кредитів" до кінця 2024 року.

"Такий крок, що розширює існуючу програму допомоги, потребуватиме підтримки більшості, а не одностайності, що усуне право вето Будапешта. Остаточна сума може становити від 20 до 40 мільярдів євро і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з країнами-членами, повідомили чиновники", – йдеться у матеріалі.

Хоча початкова схема підтримки за участю США залишається планом "А" для Єврокомісії, чиновники стверджують, що їм потрібна альтернатива, якщо Будапешт збереже своє право вето до виборів у США.

Видання нагадало, що у червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів на суму близько €260 млрд. Більша їх частина зберігається в Euroclear – бельгійському центральному депозитарії.

Згідно з цим планом, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решту $10 млрд виділять Велика Британія, Японія і Канада.

Але для того, щоб забезпечити стабільний потік доходів для обслуговування кредиту, США зажадали гарантій, які б забезпечили заморожування російських активів, більшість з яких знаходиться в Європі.

Комісія, у свою чергу, запропонувала подовжити термін дії санкцій блоку, що заморожують російські активи, з 6 до 36 місяців, щоб забезпечити більшу юридичну визначеність. Інші запропоновані варіанти включають продовження санкцій на п'ять років.

Однак угорський премʼєр Віктор Орбан, який у минулому накладав вето на підтримку України з боку ЄС, наразі блокує таке продовження санкцій, кажуть джерела. Представник уряду Угорщини заявив послам ЄС у Брюсселі, що це питання буде розглядатися після виборів у США.

Які варіанти розглядає ЄС

В якості альтернативи, ЄС зараз розглядає можливість надання кредитів в рамках існуючого пакету фінансової підтримки, термін дії якого закінчується в кінці року. Ця схема передбачала б збільшення загальних запозичень блоку і була б підтримана спільним бюджетом ЄС.

План ЄС забезпечить частину з $20 млрд, які мали надійти від Вашингтона згідно з початковою пропозицією G7, якщо адміністрація Байдена не зможе надати кредит так близько до виборів. Брюссельські чиновники сподіваються, що Вашингтон все ж таки надасть кошти, зменшивши таким чином ризики для ЄС.

Якщо ж буде прийнято рішення про надання кредиту в односторонньому порядку, Брюссель має розпочати роботу в найближчі кілька тижнів, щоб вчасно подолати всі необхідні законодавчі перепони, оскільки термін дії пакету підтримки України закінчується наприкінці року.

"Необхідно терміново ухвалити пропозиції до кінця жовтня, щоб кредит ЄС міг бути виділений до кінця 2024 року для майбутніх виплат траншів", – йдеться в пропозиції.

Водночас, як і раніше, для погашення кредиту передбачається використання доходів від заморожених активів РФ, які оцінюються в 2,5-3 млрд євро на рік. Наразі ці прибутки спрямовуються в Україну через бюджет ЄС.

Допомога Україні: ви могли це пропустити

Допомога США для України на майже 6 млрд доларів опинилась під загрозою. Ці кошти можуть зникнути до кінця вересня. Аби запобігти цьому, американський Конгрес має ухвалити рішення про розширення повноважень Пентагону стосовно відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.

Згодом у ЗМІ писали, що Білий дім звернувся до Конгресу США з проханням підтримати продовження президентських повноважень для надсилання зброї в Україну до 2025 року. Це допоможе отримати доступ до приблизно 5,8 мільярда доларів після 30 вересня, коли у Штатах завершиться фінансовий рік.

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