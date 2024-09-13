Наразі Пентагон розглядає всі варіанти, як захистити допомогу для України.

Допомога США для України на майже 6 млрд доларів опинилась під загрозою. Ці кошти можуть зникнути до кінця вересня.

Як пише видання Associated Press, щоб цьому запобігти Конгресу потрібно ухвалити рішення про розширення повноважень Пентагону стосовно відправлення зброї зі своїх запасів в Україну.

Зазначається, що Білий дім звернувся до Конгресу з проханням включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку законодавці збираються ухвалити до кінця фінансового року (до 30 вересня), щоб профінансувати федеральний уряд і не допустити зупинення його роботи. Як додається, посадовці сподіваються, що повноваження вдасться продовжити ще на рік.

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Наразі Пентагон розглядає й інші варіанти, як захистити допомогу для України, якщо Конгрес не проголосує фінансування. Які саме це заходи будуть наразі невідомо.

За словами джерел, для надання допомоги Україні зараз доступно трохи більше ніж 4 млрд доларів у вигляді довгострокового фінансування. Термін його дії спливає 30 вересня 2025 року. Ці кошти використовуються для оплати контрактів на постачання довгострокову поставку зброї.

Допомога для України від США

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткової допомоги, яка має задовольнити її критичні потреби у сфері безпеки та оборони. Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства оборони США, це 65-й транш обладнання з серпня 2021 року.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про три пакети допомоги на сотні мільйонів доларів для України.

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