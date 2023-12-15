ЗМІ з'ясували, що Берлін може вдатися до фінансового тиску на ряд країн ЄС.

Німеччина блокуватиме нові кошти для Угорщини та ряду інших країн у питаннях боротьби з міграцією, якщо буде припинено фінансування України.

Про це повідомляє The Times. Зокрема, бюджетні переговори в ЄС вимагають одностайності і традиційно є напруженими.

За даними видання, Угорщина, Італія, Греція та Іспанія прагнуть від ЄС виділення додаткових коштів, зокрема, 9.6 мільярдів євро на питання, пов'язані з міграцією.

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Водночас, з іншої сторони, Німеччина, Нідерланди та країни Півночі Європи стверджують, що жодні нові кошти, окрім як для України, не потрібні.

Як повідомили дипломатичні джерела, якщо Угорщина продовжить блокувати кошти для України, то фінансовий пакет буде розділений або на макроекономічну кредитну лінію, де Будапешт не має права вето, або завдяки міжурядовій кредитній позиці вартістю на близько 18 млрд євро.

При цьому, якщо фінансування для України не буде забезпечено - Італія, Угорщина та інші країни майже напевно втратять будь-які нові кошти на питання міграції, оскільки Німеччина продовжить їх блокувати.

Орбан наклав вето на фінансову допомогу Україні

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу.

Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні. Він впевнений, що Україна буде забезпечена у фінансуванні, попри угорське вето.

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