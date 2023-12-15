Кошти будуть спрямовані на фінансування соціальних виплат.

Світовий банк 14 грудня оголосив про виділення 1,34 мільярда доларів США додаткової фінансової допомоги для забезпечення надання критично важливих державних послуг в Україні. Про це йдеться у повідомленні банку.

"Цей пакет фінансування в рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE)" передбачає подальшу підтримку виплати пенсій людям похилого віку, грантову підтримку внутрішньо переміщених осіб, виплату заробітної плати вчителям та працівникам служб з надзвичайних ситуацій", – заявили в банку.

Пакет фінансування складається з позики Світового банку у розмірі 1,086 мільярда доларів, підкріпленої кредитними коштами Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), яку підтримує уряд Японії.

Відео дня

Також до пакету входять гранти у розмірі 190 мільйонів доларів, зокрема, 20 мільйонів доларів від уряду Швейцарії і 50 мільйонів доларів від Сполучених Штатів Америки.

Кошти перерахують Україні після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження прийнятних витрат.

У Світовому банку зазначили, що проєкт PEACE є невід'ємною частиною пакету міжнародної підтримки для України, спрямованої на задоволення фінансових потреб у 2024 році. Мобілізований пакет допомоги партнерів має гнучкий дизайн швидкого розподілу коштів, які можуть бути масштабовані за потреби, коли стане доступним додаткове фінансування.

Міжнародна допомога Україні

Євросоюз 14 грудня не зміг погодити пакет фінансування для України на €50 млрд. Цьому завадило вето скандального прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Водночас Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу з Україною та Молдовою.

Вас також можуть зацікавити новини: