Представник МЗС ФРН не підтвердила інформацію про висилку 30 російських дипломатів і заявила, що такий захід поки не планується.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, в МЗС Німеччини не підтвердили інформацію про те, що 30 російських дипломатів будуть вислані з країни.

Як повідомляє "Комерсант", представник МЗС ФРН не підтвердила інформацію про висилку 30 російських дипломатів і заявила, що такий захід поки не планується.

"Такий крок - в тому вигляді, в якому він був представлений в матеріалі, зараз не передбачено", - сказала представник відомства.

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Ситуація з російськими дипломатами в Німеччині

25 березня 2023 року Focus повідомив про те, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує вислати з країни понад 30 дипломатів агресора, акредитованих у Берліні.

Як йшлося в матеріалі, органи безпеки Німеччини вважають, що дипломати з Росії можуть використовувати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів з політики, бізнесу, науки та збройних сил.

Вони необхідні їм для проведення в країні диверсійних або дезінформаційних операцій.

"Резиденції російських секретних служб, які розміщені в посольстві в Берліні і в декількох консульствах, укомплектовані щільніші, ніж під час холодної війни і налічують близько 160 офіцерів", - йшлося в матеріалі.

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