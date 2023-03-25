Органи безпеки Німеччини вважають, що дипломати з Росії можуть використовувати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів з політики, бізнесу, науки та Збройних сил.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням в Україну, Німеччина вишле з країни російських дипломатів.

Як повідомляє Focus, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок планує вислати з країни понад 30 дипломатів агресора, акредитованих у Берліні.

Органи безпеки Німеччини вважають, що дипломати з Росії можуть використовувати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів з політики, бізнесу, науки та Збройних сил.

Відео дня

Вони необхідні їм для проведення в країні диверсійних або дезінформаційних операцій.

"Резиденції російських секретних служб, які розміщені в посольстві в Берліні і в декількох консульствах, укомплектовані щільніше, ніж під час холодної війни і налічують близько 160 офіцерів", - йдеться в матеріалі.

Війна в Україні та позиція Німеччини

25 січня 2023 року Німеччина оголосила про передачу Україні танків Leopard 2. Також німецька влада надала дозвіл своїм партнерам передати ці танки Києву.

20 березня 2023 року Німеччина відправила БМП Marder в Україну. Цього року має надійти 40 одиниць бойових машин.

24 березня 2023 року Німеччина виділила Києву новий пакет військової допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: