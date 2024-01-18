Відновити колишні відносини Німеччини з Росією буде важко, як і завершити війну в Україні, впевнений політик.

Колишній очільник МЗС Німеччини Йошка Фішер визнав, що недооцінив загрозу від диктатора Володимира Путіна.

В інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine Фішер, який був віце-канцлером та головою МЗС Німеччини у 1998-2005 роках, зазначив, що небезпечність Путіна недооцінила німецька влада загалом.

"Те, що ми всі недооцінили, то це те, що Путін був серйозним, коли сказав: найгіршою геополітичною катастрофою XX століття був розпад СРСР. Ми не сприйняли це всерйоз", - зазначив він.

Фішер вважає, що відновити колишні відносини Німеччини з Росією буде важко, як і завершити війну в Україні.

"Мова не йде про розрив усіх контактів із Росією. Але відновити хоча б трохи довіри до нинішнього російського уряду буде дуже складно. Росія залишиться серйозним викликом для Європи. Ми живемо на одному континенті, але через імперські амбіції Володимира Путіна в майбутньому дуже складно знайти компроміси. Україна не полегшить завдання. Занадто багато сталося, надто багато людей загинуло. Будь-хто, хто коли-небудь сумнівався в ідентичності України, після двох років війни має усвідомити: Путін зміцнив цю ідентичність. Є усвідомлення того, що Україна є незалежною державою. Ці люди не здадуться просто так", - сказав Фішер.

Інші заяви Фішера

Як повідомляв УНІАН, Йошка Фішер заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на ще одну країну. У полі зору російського президента вже деякий час перебуває Молдова.

"У нього (Путіна - УНІАН) вже в полі зору Молдова. Ми лише на початку російських ревізійних війн. Путін хоче повернути колишні радянські території", - зазначив Фішер.

Вас також можуть зацікавити новини: