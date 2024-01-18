Колишній міністр закордонних справ ФРН впевнений, що Путін націлиться на ще одну країну.

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на ще одну країну.

Як заявив Фішер в інтерв'ю Augsburger Allgemeine, у полі зору російського президента вже деякий час перебуває Молдова.

"У нього (Путіна - УНІАН) вже в полі зору Молдова. Ми лише на початку російських ревізійних війн. Путін хоче повернути колишні радянські території", - зазначив Фішер.

Колишній очільник МЗС Німеччини впевнений, що Путін навряд чи нападе на одну з країн НАТО. За його словами, "війна в Україні показала йому, що Росії буде важко встигати за збройовими технологіями НАТО".

"Тому найкраще, що ми можемо зробити для миру, - і я повторю це знову - масово переозброїтися. Ніхто не повинен думати, що вони можуть атакувати територію альянсу", - зазначив Фішер.

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