Німецька поліція пішла на хитрість, щоб вирахувати, хто стоїть за цим злочином.

У Німеччині арештували білорусів у зв'язку з крадіжкою 40 гвинтівок. Схованку з гвинтівками вони замаскували собачими фекаліями.

Як пише Bild, контейнер із гвинтівками китайського виробництва спочатку доправили в порт Гамбурга, а потім завантажили на товарний потяг, який мав їхати до Баварії. "Але у вихідні він залишився на коліях у Машені, судячи з усього, без охорони", - написало видання. Злочинці скориставшись цією обставиною, відкрили контейнер і вкрали звідти 40 гвинтівок типу М16. Злодії закопали гвинтівки, що були в ящиках, у лісі та замаскували місце собачими фекаліями.

Після цього злочинці виїхали з Німеччини і виставили зброю на продаж у даркнеті.

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Службовий собака унюхав рукавички, які злодії залишили біля місця злочину, а за допомогою дрона з повітря було виявлено схованку. Слідчі зробили вигляд, що не виявляли зброю і почали спостереження. "Через два тижні було арештовано двох громадян Білорусі, які прибули до схованки, щоб забрати зброю", - написало видання.

Інші новини про зброю

Кілька років тому в Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Тоді було викрадено пістолети з фільму "Помри, але не зараз", "вальтер ППК" з фільму "Вид на вбивство" і унікальний хромований магнум з "Живи і дай померти".

Вартість викраденої колекції зброї оцінювали в 100 тис. фунтів стерлінгів.

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