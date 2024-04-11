У Німеччині відбувся суд над пропутінською активісткою Оленою Колбасниковою. Її звинувачують у підтримці війни проти України, у порушенні закону про зовнішню торгівлю та закону про зброю. Про це пише BILD.
У матеріалі вказується, що засідання пов'язане з оскарженням попереднього рішення суду щодо її дій під час прокремлівської демонстрації в Кельні в травні 2022 року, де Колбасникова висловила підтримку діям Росії в Україні. Суд наклав на неї штраф у розмірі 900 євро за підтримку злочинів, пов'язаних з агресивною війною проти України.
BILD уточнює, що на засіданні Колбаснікова була присутня в одязі, прикрашеному російським прапором, повторюючи свій попередній акт протесту, коли вона з'явилася на суді із зіркою Давида в кольорах російського прапора, порівнюючи себе з жертвами нацизму.
Журналісти також повідомили, що перед початком судового процесу біля будівлі суду сталися сутички між прихильниками Колбасникової та демонстрантами, які протестують проти її дій і поглядів.
"Її чоловік Макс Шлунд, офіцер запасу армії РФ, вдарив опонента", - повідомляє BILD.
Крім звинувачень, пов'язаних з її публічними висловлюваннями, Колбасникова також зіткнулася зі звинуваченнями в порушенні закону про зовнішню торгівлю і закону про зброю. Згідно з даними слідства, Колбасникова разом із чоловіком займалася відправленням гуманітарної допомоги російським військовим, які перебувають на окупованих територіях України. Під час обшуку в їхній квартирі було виявлено несправний автомат Калашникова.
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