Підсудна відправляла допомогу російським окупантам, які перебувають на окупованій частині України.

У Німеччині відбувся суд над пропутінською активісткою Оленою Колбасниковою. Її звинувачують у підтримці війни проти України, у порушенні закону про зовнішню торгівлю та закону про зброю. Про це пише BILD.

У матеріалі вказується, що засідання пов'язане з оскарженням попереднього рішення суду щодо її дій під час прокремлівської демонстрації в Кельні в травні 2022 року, де Колбасникова висловила підтримку діям Росії в Україні. Суд наклав на неї штраф у розмірі 900 євро за підтримку злочинів, пов'язаних з агресивною війною проти України.

BILD уточнює, що на засіданні Колбаснікова була присутня в одязі, прикрашеному російським прапором, повторюючи свій попередній акт протесту, коли вона з'явилася на суді із зіркою Давида в кольорах російського прапора, порівнюючи себе з жертвами нацизму.

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Журналісти також повідомили, що перед початком судового процесу біля будівлі суду сталися сутички між прихильниками Колбасникової та демонстрантами, які протестують проти її дій і поглядів.

"Її чоловік Макс Шлунд, офіцер запасу армії РФ, вдарив опонента", - повідомляє BILD.

Крім звинувачень, пов'язаних з її публічними висловлюваннями, Колбасникова також зіткнулася зі звинуваченнями в порушенні закону про зовнішню торгівлю і закону про зброю. Згідно з даними слідства, Колбасникова разом із чоловіком займалася відправленням гуманітарної допомоги російським військовим, які перебувають на окупованих територіях України. Під час обшуку в їхній квартирі було виявлено несправний автомат Калашникова.

Судові розгляди, пов'язані з РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Після видачі міжнародним судом ордеру на арешт Путіна, всі 123 країни, які є учасниками Римського статуту, будуть зобов'язані провести його арешт.

Тим часом суд Росії визнав бізнесмена Ігоря Коломойського екстремістом. Зокрема, суд заборонив на території країни роботу компанії, до якої Коломойський має відношення.

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