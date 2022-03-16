За словами представника уряду Німеччини - це"червона лінія".

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт заявив, що Берлін проти відправки миротворчої місії НАТО в Україну.

Про це повідомляє видання il Fatto Quotidiano. За його словами, це червона лінія.

"Ніякі військові і персонал НАТО не повинні входити на територію України. У нас є чітка червона лінія в цьому питанні", - заявив Хебестрейт, відповідаючи на питання про миротворчу місію НАТО, запропоновану Польщею.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідність збройної миротворчої місії НАТО в Україні.

Як відомо, війська РФ 24 лютого увірвалися в Україну. Противник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Одесу, Херсон, Миколаїв і Маріуполь.

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