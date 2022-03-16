Миротворча місія в Україні має займатися не лише гуманітарними питаннями, але й допомагати державі боронити землю, зазначив польський віце-прем'єр.

Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив про потребу запровадження миротворчої місії в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Качинський сказав у Києві під час брифінгу голови польського уряду Матеуша Моравецького, прем'єр-міністра Чехії Петера Фіали та прем'єр-міністра Словенії Янеза Янша.

"Ми хочемо висловити свою підтримку, але не тільки на словах, але й у справах. Тому що і в Європейському Союзі, і в НАТО, ми всі мусимо побачити ті наслідки, до яких може призвести те, що зараз розгортається в Україні", - сказав Качинський.

"Це все має наслідки, тому що ми поділяємо цінності, - і НАТО, і Євросоюз. Ми говоримо про те, що можливо необхідно запроваджувати миротворчу місію на теренах України з тим, щоб вона допомогала не лише у гуманітарних питаннях, але й боронити землю України, тому що Україна і Європейський Союз, ми всі, як і демократичний світ, поділяємо одні й ті ж самі цінності", - заявив Качинський.

Своєю чергою, Моравецький висловив сподівання, що Україна отримає якомога швидше статус кандидата на членство в Євросоюз. "Ми будемо надавати вам озброєння для захисту вашої країни, тому що ми бачимо, що ви боретеся не лише за свою країну, за своє життя і за свою свободу, але й за нас. Ми з вами разом", - заявив прем'єр Польщі Моравецький.

Нагадаємо, війська РФ 24 лютого увірвалися в Україну. Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Одесу, Херсон, Миколаїв і Маріуполь.

12 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що загинули 1 300 наших військових.

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