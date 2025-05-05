Створення такої коаліції прокоментував майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Соціал-демократична партія Німеччини сьогодні, 5 травня, офіційно підписала коаліційну угоду з лідерами Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що підписання угоди "Відповідальність за Німеччину" за 10 тижнів після дострокових виборів визначає формат нового уряду, що стане п'ятою коаліцією в історії ФРН у такому складі.

"Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписуємо, чітко демонструє наше прагнення працювати серйозно, сфокусовано, з розумінням проблем", - зазначив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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За його словами, партії почнуть працювати "з першого ж дня".

Політична ситуація у Німеччині - останні новини

Раніше у Німеччині відповіли США на звинувачення у "прихованій тиранії" в країні. Відомо, що держдеп США заявляв, що Німеччина "утискає демократію" через визнання ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) екстремістською.

"Це демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування для захисту нашої Конституції та верховенства права. Саме незалежні суди матимуть остаточне рішення. Ми навчилися з нашої історії, що праворадикальний екстремізм потрібно зупиняти", - зазначили у МЗС Німеччини.

Водночас наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив склад майбутнього уряду Німеччини. Зокрема міністром закордонних справ країни стане прихильник підтримки України.

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