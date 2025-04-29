Він зазначив, що Берлін стоятиме на боці України, і планує донести цю позицію до Трампа і Путіна.

Майбутній очільник МЗС Німеччини в уряді Фрідріха Мерца Йоганн Вадефуль зазначив, що на посаді продовжуватиме політику, спрямовану на підтримку України. В інтерв’ю DW він пообіцяв, що Берлін спробує донести це до глави Кремля Володимира Путіна.

"Я думаю, усім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримуватимемо Україну і пропонуватимемо їй можливість бути на рівних із Росією", - заявив Вадефуль.

Він також додав, що Німеччина має намір налагодити діалог з адміністрацією Трампа та донести свою позицію щодо підтримки Києва у війні. За словами Вадефуля, Берлін хоче "дати зрозуміти адміністрації Трампа, що в їхніх інтересах мати дуже сильну Україну в складі європейської спільноти".

Відео дня

Він наголосив, що головним його завданням на посаді глави МЗС буде "зробити Європу сильнішою", а також налагодити "трансатлантичні відносини зі США, які зараз викликають серйозну стурбованість у всіх європейців".

Він також підтвердив прихильність Німеччини принципам НАТО, додавши, що країнам Європи необхідно збільшити свої оборонні бюджети.

"Німеччина займе лідируючу позицію і в цій галузі. Проте ми також хочемо почути від Вашингтона, що там цінують наші зусилля і дотримуються наших спільних цілей", - додав політик.

Мерц оголосив склад майбутнього уряду Німеччини

Міністром закордонних справ стане Йоганн Вадефуль, який "є відданим європейцем" і "твердо підтримує допомогу Україні в її захисті від вторгнення Росії".

Зазначається, що 62-річний Вадефуль - підполковник запасу, депутат Бундестагу з 17-річним стажем, де він був заступником голови фракції ХДС/ХСС.

Після початку війни Вадефуль став виступати з жорсткою критикою Росії і підтримувати Україну, хоча раніше підтримував будівництво "Північного потоку - 2". У 2023 році в інтерв'ю він висловився за те, щоб Берлін дозволив Україні завдавати ударів німецькою зброєю по території Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: