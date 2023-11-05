Хорватський міністр дещо "не розрахував" ступінь допустимого, вітаючи свою німецьку колегу.

У Німеччині та Хорватії громадськість однаково обурена через незграбний поцілунок, яким хорватський міністр намагався привітати свою німецьку колегу. Як пише Politico, цей прикрий інцидент стався під час конференції з питань розширення ЄС у Берліні в четвер.

Коли міністри-учасники зустрічі вишикувалися перед представниками ЗМІ для протокольного групового фото, 65-річний голова МЗС Хорватії Гордан Грліч-Радман спочатку простягнув руку, щоб привітати свою німецьку колегу Анналену Бербоку, але раптом передумав, нахилився вперед і незграбно поцілував її в щоку.

Як видно на відео, що "підірвало" соцмережі двох країн, 42-річна Бербок встигла повернути голову, щоб виставити щоку і уникнути поцілунку в губи. При цьому вона розсміялася.

Оскільки весь інцидент зафіксували на камери численні фото- та відеокореспонденти, Грліч-Радман був змушений публічно вибачатися за свій вчинок.

"Ми, міністри, завжди сердечно вітаємо один одного. Якщо хтось побачив у цьому щось погане, то приношу вибачення тому, хто так сприйняв", — цитує його хорватська газета Večernji List.

Цей інцидент викликав обурення як у Німеччині, так і в Хорватії.

"Це абсолютно недоречний жест. Здається, міністр не знає протоколу, тому що "сердечно вітатися" має бути з людьми, з якими у вас стосунки, які дозволяють вітатися поцілунком. І тут зрозуміло, що такого зв’язку не існує", — сказала відома хорватська активістка за права жінок і колишній законодавець Рада Борич.

"Примусові поцілунки жінок також називають насильством, чи не так?" – написала в Твіттері колишня прем'єр-міністр Хорватії Ядранка Косор.

Сама Анналена Бербок відмовився коментувати інцидент, коли її запитали про це під час прес-конференції в Баку. "Ми сьогодні не говорили про поцілунки", – заявила вона журналістам в суботу.

Скандал із поцілунком в Іспанії

Незграбний вчинок хорватського міністра нагадав багатьом інцидент за участю колишнього керівника іспанського футболу Луїса Рубіалеса. Він був змушений піти у відставку після того, як у серпні на емоціях поцілував футболістку Дженні Ермосо після перемоги іспанської збірної у фіналі Чемпіонату світу з футболу серед жінок.

Цей випадок набув великого розголосу в Європі та надав нового імпульсу дискусіям щодо того, що можна вважати допустимим жестом симпатії, а що вже є сексуальним домаганням.

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