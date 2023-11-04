Федеральна поліція змогла заарештувати 16-річного російського підлітка.

У Німеччині неадекватні росіяни неоднократно провокували бійки з нашими співгромадянами. Черговий інцидент стався у німецькому Бремені. Семеро росіян здійснили напад на українців, пише Bild.

Напад стався у вівторок ввечері близько 20-ї. Четверо українських підлітків (усім по 19 років) сиділи на лавці в парку біля головного вокзалу, коли до них підійшла група росіян. Уродженці країни-агресора навмисно провокували, а зрештою здійснили напад українців.

Росіяни вигукували проросійські гасла (зокрема, "Свободу Росії") та ображали українців. Після цього 16-річний росіянин нібито дістав пістолет і вдарив одного з українців у голову.

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Після побиття зловмисники викрали у жертви годинник та навушники та втекли. Федеральна поліція змогла заарештувати 16-річного підлітка та передати його законним опікунам.

Неадекватні росіянки за кордоном - останні новини

Раніше у Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаяла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна жінка заявила, що російський диктатор Володимир Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена".

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