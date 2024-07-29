Росія невдоволена тим, що НАТО переміщує власну зброю без дозволу з Кремля.

Російські погрози на адресу Вашингтона та Берліна щодо запланованого розміщення зброї далекого радіусу дії в Німеччині не призведуть до зміни курсу. Про це пише німецьке видання NTV із посиланням на заяву федерального уряду.

"Ми не дозволимо себе налякати такими заявами", - сказав журналістам речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Він наголосив, що Росія роками озброюється і веде загарбницьку війну в Європі проти України, відтак Німеччина має на це реагувати.

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Росія пригрозила Німеччині та США

Як писав УНІАН, минулими вихідними російський диктатор Володимир Путін пообіцяв розгорнути ракети середньої та малої дальності, якщо США реалізують свої плани з розміщення власних ракет на території Німеччини. Про такий намір на 2026 рік раніше повідомили в Пентагоні.

За словами Путіна, якщо ці плани буде реалізовано, важливі об'єкти державного і військового управління РФ опиняться в зоні досяжності американських ракет. Зокрема диктатор послався на те, що підлітний час американських ракет становитиме близько 10 хвилин.

Варто додати, що наприкінці 1980-х років СРСР та США домовилися про повну відмову від ракет середньої та малої дальності, як найбільш небезпечної зброї. Однак у 2019 році ця угода була офіційно розірвана.

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