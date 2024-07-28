Російський диктатор обурений, що країни НАТО переміщують зброю на своїй території без його дозволу.

Росія розгорне ракети середньої та малої дальності, якщо США реалізують плани з розміщення власних ракет на території Німеччини. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Раніше в Білому домі заявили, що з 2026 року США почнуть розміщувати на території Німеччини ракетні системи, включно з крилатими ракетами Tomahawk і ракетами ППО SM-6.

За словами Путіна, якщо ці плани буде реалізовано, важливі об'єкти державного і військового управління РФ опиняться в зоні досяжності американських ракет. Зокрема диктатор послався на те, що підлітний час американських ракет становитиме близько 10 хвилин. Також він підкреслив, що ці ракети можуть оснащуватися ядерною боєголовкою.

"У разі реалізації Сполученими Штатами Америки подібних планів вважатимемо себе вільними від раніше взятого одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої і меншої дальності, включно з підвищенням можливостей берегових військ нашого військово-морського флоту", - заявив Путін.

За його словами, розробка ударних систем середньої і меншої дальності в Росії перебуває на фінальній стадії.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності

У грудні 1987 року СРСР і США підписали договір, у рамках якого дві країни домовилися знищити всі наявні у них запаси крилатих і балістичних ракет наземного базування середньої і малої дальності.

На той момент домінувала ідея, що блискавичний удар ядерними ракетами малої та середньої дальності по політичному і військовому керівництву ворога може дати шанс виграти війну одним масованим ударом з можливістю уникнути ядерного удару у відповідь. Стратегічні засоби ураження (міжконтинентальні ракети і стратегічні ракетоносці) таку можливість практично виключають, зважаючи на великий час підльоту до цілі.

Таким чином, позбувшись ракет малої та середньої дальності, СРСР і США гарантували один одному, що вони не мають технічної можливості завдати блискавичного ядерного удару, уникнувши удару у відповідь.

Слід також зазначити, що за класифікацією, яка існувала на той момент, ракетами середньої дальності вважалися ті, що летять на дистанцію від 1000 до 5500 км, малої дальності - від 500 до 1000 км. Ракети, здатні летіти на дистанцію менше ніж 500 км (їх класифікували як "оперативно-тактичні ракети"), під заборону не потрапили, зважаючи на те, що їм банально не вистачає дальності, щоб становити загрозу для ворога на іншому континенті.

До червня 1991 року СРСР знищив 1846 ракетних комплексів малої та середньої дальності, США - 846 комплексів.

З приходом до влади в Росії Володимира Путіна всі договори про роззброєння, підписані між США і СРСР, почали тріщати по швах. У 2019 році, після серії взаємних звинувачень у порушенні договору, США і Росія заявили про призупинення дотримання своїх зобов'язань щодо ракет малої та середньої дальності.

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