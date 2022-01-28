Чоловіка викрили під час розслідування щодо іншого імовірного шпигуна Росії.

Федеральний уряд Німеччини вислав російського дипломата, підозрюваного у шпигунстві, й оголосив його персоною нон-грата.

Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.

За інформацією газети, співробітник консульства РФ у Мюнхені був оголошений "небажаною особою".

За словами знайомих з процесом людей, чоловік був начебто акредитований як дипломат, але насправді був штатним працівником російської служби зовнішньої розвідки.

Його викрили в рамках розслідування генерального прокурора щодо Ільнура Н., якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії.

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Деталі

Як науковий співробітник кафедри одного з баварських університетів Н. передав секретну інформацію розвідці РФ, зокрема дані про технологію європейської ракети-носія "Аріан". Проте був затриманий влітку 2021 року, і цього тижня йому оголосили обвинувачення у Вищому земельному суді Мюнхена.

Обвинувачений сказав слідчим, що не знав, що має справу з російською розвідкою. Проте німецька прокуратура не змогла притягнути до відповідальності росіянина через дипломатичний статус.

Одразу після арешту чоловіку довелось покинути Німеччину.