Федеральний уряд Німеччини вислав російського дипломата, підозрюваного у шпигунстві, й оголосив його персоною нон-грата.
Про це пише Spiegel з посиланням на джерела.
За інформацією газети, співробітник консульства РФ у Мюнхені був оголошений "небажаною особою".
За словами знайомих з процесом людей, чоловік був начебто акредитований як дипломат, але насправді був штатним працівником російської служби зовнішньої розвідки.
Його викрили в рамках розслідування генерального прокурора щодо Ільнура Н., якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії.
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Деталі
Як науковий співробітник кафедри одного з баварських університетів Н. передав секретну інформацію розвідці РФ, зокрема дані про технологію європейської ракети-носія "Аріан". Проте був затриманий влітку 2021 року, і цього тижня йому оголосили обвинувачення у Вищому земельному суді Мюнхена.
Обвинувачений сказав слідчим, що не знав, що має справу з російською розвідкою. Проте німецька прокуратура не змогла притягнути до відповідальності росіянина через дипломатичний статус.
Одразу після арешту чоловіку довелось покинути Німеччину.