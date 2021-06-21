Йому закидають "роботу на російську спецслужбу з жовтня 2020 і до нині".

У Німеччині заарештували російського вченого, якого підозрюють у передачі конфіденційної інформації із німецького коледжа до Москви в обмін на гроші.

Про це пише Радіо свобода зі посиланням на повідомлення німецької прокуратури.

Згідно з даними слідства підозрюваний Ільнур Н. був затриманий 18 червня. На наступний день після затримання суд відправив його під варту, а у нього вдома і на роботі пройшли обшуки.

Затриманий росіянин – науковий співробітник одного з німецьких університетів. Слідство вважає, що з жовтня 2020 по червень 2021 підозрюваний мав кілька зустрічей із співробітником російської зовнішньої секретної служби. Зафіксовано було три його зустрічі зі співробітником російської зовнішньої розвідки, на яких він передавав російському агенту якусь певну інформацію, отриману ним в університеті, в обмін на грошові виплати.

Інших подробиць не прокуратура Німеччини не наводить.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора