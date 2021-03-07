Німецьке відомство проаналізувало нові військові можливості Росії і застерегло щодо владних амбіцій Кремля.

Уряд Росії домагається дестабілізації та ослаблення НАТО, вважають в Міноборони Німеччини.

Про це повідомляє DW.

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Німецьке відомство проаналізувало нові військові можливості Росії та застерегло щодо владних амбіцій Кремля.

Фахівці Міністерства звертають особливу увагу на те, що Росія останнім часом спрямована на розробку високоточних гіперзвукових ракет великої дальності, які важко перехоплювати.

Кремль також інвестує великі кошти в модернізацію комплексів, що дозволяють завдати ядерного удару по водній поверхні, а також в оновлення свого потенціалу ядерної зброї. Зокрема, РФ вже має близько 6375 ядерних боєголовок.

У розпорядженні Росії - 840 000 підготовлених солдатів. Кремль може швидко передислокувати їх в інші місця.

Що цьому передувало

17 лютого 2021 року естонська розвідка заявила про те, що Росія готується до великої війни з НАТО.

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Автор: Олена Коваленко