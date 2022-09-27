Крім підтримки анексії Криму європейські чиновники звинувачують Усманова в тиску на свободу слова в Росії.

Поліція Німеччини, що розслідує звинувачення у відмиванні грошей, висунуті проти російського мільярдера Алішера Усманова, обшукала належну йому супер'яхту Dilbar.

У заяві прокуратури країни не названі ні саме судно, ні його власник, але зазначаэться, що мова йде про 69-річного російського бізнесмена, а обшук проведено в рамках того ж розслідування, що і минулого тижня, коли поліція обшукала віллу, зареєстровану на Усманова, передає Бі-бі-сі.

Представники Усманова поки не коментували обшук, проте в заяві його прес-служба відкинула звинувачення проти нього як "необґрунтовані і наклепницькі".

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Усманов знаходиться в списку санкцій ЄС через зв'язки з РФ, його європейські активи заморожені і йому заборонено подорожувати країнами Євросоюзу.

У санкційних документах ЄС Усманов названий "прокремлівським олігархом" і "одним з улюблених олігархів Володимира Путіна". Крім підтримки анексії українського Криму європейські чиновники звинувачують Усманова в тиску на свободу слова в Росії.

Прокуратура заявила, що власник яхти підозрюється в проведенні фінансових операцій на мільйони євро в період з 2017 по 2022 рік з метою приховування походження коштів, отриманих в результаті кримінальних злочинів, зокрема, ухилення від сплати податків.

Відносно Усманова, чий статок оцінюється в $14,6 млрд, в Німеччині ведеться два окремих розслідування.

Яхта Усманова: деталі

Минулого тижня телекомпанія NDR повідомила, що 156-метрову яхту Dilbar, яка, за твердженням влади, належить сестрі Усманова і також знаходиться під санкціями, вночі відбуксирували з порту Гамбурга в Бремен, оскільки верфі, на якій вона була пришвартована, знадобився вільний простір.

Вартість яхти, за оцінкою Федерального управління кримінальної поліції, становить півмільярда євро.

У квітні влада Німеччини арештувала супер'яхту після офіційного підтвердження того, що судно пов'язане з Усмановим. Тоді ж Федеральна поліція Німеччини встановила, що судно належить сестрі Усманова Гульбахор Ісмаїловій.

Санкції проти Усманова

Алішер Усманов потрапив під санкції в ЄС і Великобританії. Його активи були заморожені, а йому самому заборонили в'їзд в країну. Британським громадянам і компаніям заборонено укладати з ним будь-які бізнес-угоди.

Загальна вартість активів Усманова оцінюється в 14 млрд фунтів ($19 млрд). Серед його британської нерухомості в списку уряду значаться розкішний будинок Бічвуд-Хаус на півночі Лондона (експерти оцінюють його в 82 млн фунтів) і маєток Саттон-Плейс в графстві Саррей.

За словами представника Усманова, велика частина його власності і яхта були безповоротно передані довірчим фондам. Умови такої передачі, як правило, не можуть бути згодом змінені засновником.

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