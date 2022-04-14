Незважаючи на приховування в офшорах, у Німеччині все ж таки визначили власника яхти Dilbar.

Федеральне відомство кримінальної поліції (BKA) Німеччини повідомило про арешт яхти під назвою Dilbar, яка належить сестрі російського олігарха Алішера Усманова.

Про це йдеться у повідомленні відомства в Twitter.

"Незважаючи на приховування в офшорах, BKA визначила власника яхти Dilbar шляхом детального розслідування. Це Гульбахор Ісмаїлова, сестра Алішера Усманова", - йдеться у повідомленні.

Оскільки Усманов фігурує у підсанкційних списках Євросоюзу, яхта може бути на законних підставах залишена в Гамбурзі, як така, що підпадає під дію закону про санкції, пояснили у відомстві.

Американський Forbes на початку березня повідомляв, що німецька влада заблокувала яхту Dilbar через два дні після того, як Усманов потрапив під санкції ЄС. Яхта з кінця жовтня 2021 року перебувала на модернізації в Гамбурзі.

Яхта сім'ї олігарха Усманова

Вартість яхти Dilbar оцінюється в $600 млн. Усманов купив її в 2016 році у німецької суднобудівної компанії Lürssen, яка будувала яхту за індивідуальним замовленням протягом 52 місяців.

Це найбільша за водотоннажністю моторна яхта, її екіпаж складається з 96 осіб, а довжина судна становить 156 м. На борту розташований 25-метровий плавальний басейн, який є найбільшим басейном, коли-небудь встановлений на яхті.

Яхта очолила топ-25 найдорожчих супер'яхт світу за версією видання Bloomberg.

Усманов вважається наближеним до оточення Володимира Путіна, мультимільярдером.

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