Водночас для відправлення озброєння необхідне рішення німецького уряду.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall готовий передати Україні перші БМП Marder. Водночас для цього необхідне відповідне рішення уряду.

Про це керівник компанії Армін Паппергер повідомив в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

"Ми могли б надати загалом 100 Marder у середньостроковій перспективі, перші були б готові за три тижні. Ми чекаємо на рішення федерального уряду...Але зараз достатньо країн, які хочуть ці транспортні засоби, не тільки Україна", - заявив Паппергер.

Вагання Німеччини в допомозі Україні: головне

Німецька компанія Rheinmetall Landsysteme звернулася до федерального уряду із запитом про дозвіл на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

21 квітня стало відомо, що за вказівкою Олафа Шольца Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma й Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччині з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.

Через відмову постачати Україні важке озброєння Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

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