За його словами, кремлівський правитель не розуміє, що означає для людства ядерна зброя.

Генеральний секретар японської організації Nihon Hidankyo, до складу якої входять мешканці Хіросіми і Нагасакі, які пережили атомне бомбардування, звернувся до кремлівського правителя Путіна.

Як передає Reuters, напередодні церемонії вручення Нобелівської премії миру 92-річний Терумі Танака заявив, що Путін не розуміє руйнівної сили ядерної зброї. Вцілілий від атомного бомбардування чоловік додав, що направив йому відповідне послання:

"Я не думаю, що президент Путін по-справжньому розуміє, що ядерна зброя означає для людей. Я не думаю, що він навіть думав про це... Нам потрібно зробити так, щоб він дійсно зрозумів. Ми хотіли б сказати, що ядерна зброя - це те, що ніколи не повинно бути використано".

Нобелівська премія миру 2024

Як повідомляв УНІАН, восени Нобелівський комітет присудив премію японській організації Nihon Hidankyo. Їх відзначили за зусилля зі створення вільного від ядерної зброї світу.

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На церемонію вручення прибуде делегація з 30 "хібакуша" (жертви атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі) та їхніх дітей і онуків.

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