На Нобелівську премію миру 2024 року був номінований також президент України Володимир Зеленський.

Нобелівський комітет визначив лауреата премії миру за 2024 рік. Як повідомляє пресслужба Фонду Нобеля, премію присуджено японській організації тих, хто вижив під час ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі Nihon Hidankyo.

Зазначається, що вони отримали нагороду за свої зусилля зі створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію того, що ядерна зброя ніколи більше не повинна використовуватися.

Нагадаємо, на Нобелівську премію миру 2024 року був номінований також президент України Володимир Зеленський. Загалом на премію було номіновано 286 кандидатів. Серед фаворитів були Агентство ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), Міжнародний суд і генсек ООН Антоніу Гутерріш.

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Нобелівська премія 2024 року

Лауреатами премії з медицини та фізіології стали вчені Віктор Амброс і Гері Равкан, які виявили новий клас молекул РНК. Нобелівську премію в галузі хімії "розділили" кілька лауреатів. Половину премії присудили Девіду Бейкеру "за обчислювальний дизайн білка", а іншу половину отримали Деміс Гассабіс і Джон Джумпер "за передбачення структури білка".

А Нобелівську премію з літератури за 2024 рік присудили південнокорейській письменниці Хан Канг "за інтенсивну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

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