Нобелівська премія миру: Трамп зробив нову заяву щодо нагороди

Серед фаворитів немає американського президента.

Президент США Дональд Трамп, який розпочав війну з Іраном і поки що не зміг домогтися миру в Україні, заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру.

Однак, як зазначило Reuters, глава Білого дому висловив сумніви щодо своїх шансів на її отримання.

"Не знаю, яким буде їхнє рішення. У них така репутація: вони, мабуть, не присуджують нагороду таким людям, як я", – сказав Трамп.

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Нагадаємо, у п’ятницю Норвезький Нобелівський комітет оголосить лауреата Нобелівської премії миру-2026. Серед фаворитів на отримання премії цього року називають Папу Римського, Міжнародний кримінальний суд та спеціального доповідача з питань палестинських територій.

Претензії Трампа на Нобелівську премію миру

З моменту свого повернення до Білого дому в 2025 році Трамп неодноразово заявляв, що гідний цієї найпрестижнішої нагороди у світі.

Трамп вважає, що повинен отримати цю премію, оскільки з моменту вступу на посаду президента вдруге він втрутився у 8 конфліктів і, за його словами, нібито вирішив їх.

Сторони деяких конфліктів, які, за твердженням Трампа, він вирішив, заперечують його роль. Крім того, у деяких із цих регіонів – зокрема, у Демократичній Республіці Конго – бойові дії спалахнули з новою силою.

До того ж Трампу так і не вдалося домогтися закінчення війни Росії проти України, хоча він обіцяв завершити її в перший же день свого другого терміну в Білому домі.

А удари США та Ізраїлю по Ірану призвели до затяжного конфлікту, який дестабілізував світові поставки енергоносіїв і підняв ціни на бензин.

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