Війна в Україні закінчиться досить скоро, - Трамп

Він також заявив, що вважав завершення війни в Україні найпростішим завданням.

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що війна в Україні закінчиться "досить скоро". Про це він сказав під час виступу у Балтіморі, штат Меріленд, відео якого публікує Білий дім.

Американський президент вчергове заявив про те, що з початку другого терміну президенства, він нібито закінчив вісім війн. Водночас він визнав, що йому поки що не вдалося завершити бойові дії між Україною та РФ.

"Я працюю над цим. Я думав, що ця війна буде для мене найлегшою, але ми вже поклали край восьми війнам, і ця теж завершиться досить скоро. У цій війні гине багато людей. Це абсурдно. Те, що сталося – абсурдно, але, вірите чи ні, хоч це й не виглядає так, але кінець насправді наближається", – заявив Трамп.

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Мирні переговори - важливі новини

Нагадаємо, вже у жовтні мають відбутися тристоронні переговори між Україною, РФ та США. За даними The Atlantic, Вашингтон планує обговорити зі сторонами впровадження енергетичного перемирʼя. Зазначається, що ще одна мета США – організувати зустріч Трампа, Зеленського та Путіна на саміті G20 у Маямі вже у грудні.

Тим часом помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що в Москві очікують на візит американських переговірників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Зазначається, що сторони обговорять питання завершення війни в Україні.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов нещодавно також заявив про прогрес у мирних переговорах з РФ, додавши, що вирішення цього питання може не затягнутися надовго. Він також додав, що вважає, що РФ також хоче припинити війну. Водночас у Москві цей позитив не підтримали. Там заявили, що реального прогресу в перемовинах наразі немає.

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